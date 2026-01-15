Размер шрифта
Путин принял верительную грамоту от первого после прихода талибов к власти афганского посла

Путин принял верительную грамоту от посла Афганистана в России
Президент РФ Владимир Путин принял верительную грамоту от посла Афганистана в России Мавлави Гуль Хасана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В списке послов иностранных государств Гуль Хасан значится как посол Исламского Эмирата Афганистана. Он стал первым послом государства после прихода талибов (движение внесено в список террористических организаций) к власти в 2021 году.

На церемонии вручения верительных грамот Владимир Путин заявил, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством, свободным от войны, терроризма и наркотрафика.

Гуль Хасан приступил к исполнению обязанностей посла Афганистана в России в июле 2025 года. В МИД ближневосточного государства, что аккредитация нового посла — это важный шаг на пути расширения сотрудничества с Россией.

Ранее в Госдуме заявили, что США не захотят повторять негативный опыт вторжения в Афганистан.

