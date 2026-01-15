В Германии объяснили отправку войск в Гренландию российско-китайской угрозой

Писториус: НАТО не позволит России и Китаю использовать Арктику в военных целях

Разведывательная миссия НАТО в Гренландии связана с тем, что Россия и Китай все чаще используют Арктику в военных целях. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Его слова передает Bloomberg.

«Россия и Китай все чаще используют Арктику в военных целях, что ставит под сомнение свободу транспорта, связи и торговых путей. НАТО не допустит этого и продолжит выступать за международный порядок, основанный на правилах», — отметил Писториус.

Министр также добавил, что для него «крайне важно», чтобы члены НАТО провели «совместную разведывательную миссию в Гренландии под руководством Дании.

11 января Bloomberg сообщил, что Германия намерена выступить с предложением создать миссию НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктическом регионе. А 15 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет участвовать в совместных учениях НАТО в Гренландии по просьбе Дании, а операция получила название «Арктическая выносливость». Также 15 января газета Bild сообщила, что первые европейские военные прибыли в Гренландию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по запуску миссии являются провокацией, направленной на насаждение западных порядков в регионе.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о том, что США собирается взять контроль над Гренландией с целью обеспечения своей национальной безопасности. По словам Трампа, США «так или иначе» достанется остров.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик подчеркнул, что Гренландия не продается. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что атака США на Гренландию приведет к разрушению НАТО. Также в Минобороны Дании пригрозили стрельбой в случае вторжения сил США.

14 января 2026 года состоялась встреча между представителями США, Дании и Гренландии, которая не изменила позиции американских властей.

