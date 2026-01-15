Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено  )
Политика

В Германии объяснили отправку войск в Гренландию российско-китайской угрозой

Писториус: НАТО не позволит России и Китаю использовать Арктику в военных целях
Global Look Press

Разведывательная миссия НАТО в Гренландии связана с тем, что Россия и Китай все чаще используют Арктику в военных целях. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Его слова передает Bloomberg.

«Россия и Китай все чаще используют Арктику в военных целях, что ставит под сомнение свободу транспорта, связи и торговых путей. НАТО не допустит этого и продолжит выступать за международный порядок, основанный на правилах», — отметил Писториус.

Министр также добавил, что для него «крайне важно», чтобы члены НАТО провели «совместную разведывательную миссию в Гренландии под руководством Дании.

11 января Bloomberg сообщил, что Германия намерена выступить с предложением создать миссию НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктическом регионе. А 15 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет участвовать в совместных учениях НАТО в Гренландии по просьбе Дании, а операция получила название «Арктическая выносливость». Также 15 января газета Bild сообщила, что первые европейские военные прибыли в Гренландию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по запуску миссии являются провокацией, направленной на насаждение западных порядков в регионе.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о том, что США собирается взять контроль над Гренландией с целью обеспечения своей национальной безопасности. По словам Трампа, США «так или иначе» достанется остров.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик подчеркнул, что Гренландия не продается. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что атака США на Гренландию приведет к разрушению НАТО. Также в Минобороны Дании пригрозили стрельбой в случае вторжения сил США.

14 января 2026 года состоялась встреча между представителями США, Дании и Гренландии, которая не изменила позиции американских властей.

Ранее спецпосланник Трампа объяснил интерес США к Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631561_rnd_1",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+