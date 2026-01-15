Пожилая сахалинка перешла по ссылке из сообщения и лишилась 4 млн рублей

На Сахалине 72-летняя женщина перешла по ссылке из сообщения и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось 25 декабря прошлого года. Пенсионерке в мессенджере пришло сообщение с требованием до конца дня пройти «оцифровку документов» по месту работы. Женщина перешла по ссылке и получила код, который после этого отправила обратно в чат.

После этого с ней связались аферисты, которые убедили россиянку, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» якобы взломали. Под предлогом «защиты сбережений» ее убедили отправить все деньги на «безопасный счет». Поверив преступникам, пенсионерка выполнила их инструкции и лишилась почти 4 млн рублей.

После отправки средств аферисты перестали выходить на связь и женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее российский пенсионер четырежды становился жертвой мошенников по одной схеме.