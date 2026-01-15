Горы снега заваливают дома: как Камчатка справляется с сильнейшим за 30 лет снегопадом

На Камчатке уже несколько дней продолжается мощный снегопад. Местами уровень осадков достиг вторых этажей домов — многие люди оказались заблокированы в своих жилищах. Наиболее сильно от непогоды пострадала столица региона Петропавловск-Камчатский. В результате схода снежных лавин с крыш домов в городе уже погибли двое мужчин, из-за чего власти ввели режим ЧС муниципального характера.

В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС муниципального уровня в связи с непогодой. Об этом сообщил глава города Евгений Беляев.

Режим ЧС ввели после того, как в городе за сутки двое человек погибли в результате схода снега с крыш. Как писал Telegram-канал Baza, первый случай произошел в жилом массиве Сероглазка — там с частного дома на 62-летнего мужчину сошла снежная лавина. Сам он выбраться не смог.

Затем еще один мужчина погиб из-за схода снега с крыши двухэтажного дома. Как рассказал Life со ссылкой на SHOT, погибшим оказался 60-летний сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Когда мужчину вызволили из-под снега, у него еще прощупывался пульс — медики до последнего боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

УМВД России по Камчатскому краю

Кроме этого, циклон чуть не привел к гибели еще одного человека. По данным МЧС, 13 января к спасателям обратился врач, который, возвращаясь с работы, увяз в сугробе.

«Когда он понял, что силы заканчиваются, — вызвал спасателей. Сотрудники поисково-спасательного отряда откопали медика и доставили домой. Медицинская помощь ему не потребовалась», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Петропавловске-Камчатском и на всей остальной территории Камчатского края уже объявили повышенную опасность схода снежных лавин — она будет действовать до 18 января.

Что происходит на Камчатке?

По данным агентства «Камчатка-информ», регион пережил один из самых мощных снегопадов за последние 30 лет . В декабре в Камчатском крае выпало больше трех месячных норм осадков. Затем регион один за другим накрыли еще два циклона, которые принесли на Камчатку сильные осадки и штормовой ветер. Синоптики предупредили жителей о возможных метелях, снежных заносах и дальнейшем ухудшении дорожных условий.

«Горы снега и льда заваливают дома и машины по всему региону — люди остаются заблокированными в магазинах, ледяные глыбы падают с крыш и разбивают окна. В Петропавловске-Камчатском объявлена лавинная опасность, в городе воют сирены», — отмечала Baza.

УМВД России по Камчатскому краю

Столица региона особенно сильно пострадала из-за непогоды. 13 января в городе полностью приостановили движение общественного транспорта, а также перекрыли некоторые участки дорог. Вместо этого на улицы вывели служебный автопарк, свои вахтовки для передвижения горожан также предоставила Росгвардия. К эвакуации больных привлекли спасателей на снегоходах.

Мощный снегопад местами частично парализовал работу экстренных служб. Так, в ночь на 13 января медикам и спасателям пришлось более километра нести пациента на руках, чтобы доставить его в больницу. А в Елизовском округе пожарные не смогли проехать к горевшему дому — они были вынуждены пробираться через сугробы пешком, но не успели. В результате инцидента жилье было уничтожено на 90%.

Многие здания в Петропавловске также завалило снегом, жители города оказались заблокированы в своих домах. Где-то входные двери засыпало по козырек подъезда, в других же случаях уровень сугробов достигал второго этажа и выше. В частном секторе спасателям пришлось откапывать пожилую пару — из-за циклона вход в их дом засыпало снегом высотой в несколько метров.

На фоне непогоды жители Петропавловска-Камчатского также пожаловались на дефицит продуктов: в некоторых магазинах пропал хлеб. В правительстве региона сообщили ТАСС, что предприятия работают в полную мощность, однако из-за сложностей с логистикой в некоторых магазинах может наблюдаться нехватка товаров.

«В нашем регионе не было таких циклонов очень давно. Центральные дороги расчищаются, поэтому техника во дворы пока заехать не может. Школы и сады отменены. Больницы, насколько я знаю, работают. Магазины работают, но базовые продукты — яйцо, хлеб — раскупили, и пока поставок нет, потому что трудно добраться поставщикам к магазинам. Людям сложно не то что добраться до работы, а выбраться из подъездов — входы завалены более чем метровым слоем снега, который приходится самостоятельно расчищать», — сообщил «Газете.Ru» местный житель Кирилл.

Жительница Петропавловска-Камчатского Снежана в разговоре с «Газетой.Ru» назвала происходящее «диверсией».

«Снегопад для Камчатки ожидаем и часто бывает, но никогда такой плохой расчистки не было. Город не чистят от снега, потому что нет техники. К ак это вообще может быть на Камчатке?! Прям диверсия правительства против населения », — заявила женщина.

Пострадали от сильного циклона и животные — в петропавловском приюте «Под крылом Кутха» снегом замело уличные вольеры. На помощь пришли неравнодушные горожане.

«В частном порядке приезжали люди — мужчина с женщиной, затем мужчина с сыном, еще мужчина на джипе, ребята из «Молодой гвардии» целый день копали. Совместными усилиями и с помощью погрузчика удалось почистить все нижние вольеры! А до верхних пока не получается добраться. Только удалось пробить тропинки вдоль верхних вольеров, по которым помощник в час ночи пробирался кормить собак», — рассказала агентству «Камчатка» волонтер приюта Елена.