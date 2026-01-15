Размер шрифта
Общество

В Крыму полицейскому оторвало кисть руки во время учений на полигоне

Baza: в Крыму полицейский лишился кисти руки на учениях
Полицейский из Крыма получил травму во время учений. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на полигоне, где сотрудники Росгвардии проходили специальную подготовку, на которой отрабатывали приемы для пресечения терактов. «Боевиком» был один из полицейских, 27-летний Даниил.

Во время учений один из участников бросил в сотрудника МВД светошумовую гранату. «Террорист» схватил ее, чтобы отбросить от себя, но в этот момент она взорвалась.

Мужчине понадобилась помощь медиков, специалисты диагностировали несколько травм, среди которых травматическая ампутация левой кисти.

«Экспертиза признала его травмы тяжким вредом здоровью», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности, но позже его закрыли.

В беседе с авторами канала россгвардейцы заявили, что снаряд нельзя было хватать, следственно, в произошедшем виноват Даниил. Сам мужчина ответил, что это был рефлекс. Он добавил, что не знал о применении гранат.

«Хотя буквально за минуту до инцидента он сам бросал в сторону коллег страйкбольную гранату», – рассказали авторы канала.

После инцидента Даниил остался инвалидом, он хочет привлечь к ответственности силовиков.

Ранее мужчина лишился способности ходить после удара о дно во время купания.

