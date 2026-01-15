Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Кличко рассказал о ситуации с отоплением в Киеве

Кличко: в Киеве около 300 многоэтажек остаются без отопления
Yan Dobronosov/Reuters

В Киеве порядка 300 многоэтажных домов остаются без отопления. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, коммунальщики продолжают в круглосуточном режиме ремонтировать поврежденную критическую инфраструктуру.

«Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Сейчас Киев живет по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не работают», — уточнил Кличко.

Мэр добавил, что объекты критической инфраструктуры запитаны мощными генераторами и мобильными котельными. Также подключают к генераторам и теплопункты некоторых крупных многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки.

Кроме того, в столице работают более 1200 пунктов обогрева.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе выявили повреждения критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее часть Одесской области осталась без света из-за повреждения объекта энергетики.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631477_rnd_1",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+