Кличко рассказал о ситуации с отоплением в Киеве

Кличко: в Киеве около 300 многоэтажек остаются без отопления

В Киеве порядка 300 многоэтажных домов остаются без отопления. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, коммунальщики продолжают в круглосуточном режиме ремонтировать поврежденную критическую инфраструктуру.

«Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Сейчас Киев живет по экстренным графикам отключений света. Почасовые графики не работают», — уточнил Кличко.

Мэр добавил, что объекты критической инфраструктуры запитаны мощными генераторами и мобильными котельными. Также подключают к генераторам и теплопункты некоторых крупных многоэтажек, где нет тепла и света уже шестые сутки.

Кроме того, в столице работают более 1200 пунктов обогрева.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе выявили повреждения критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее часть Одесской области осталась без света из-за повреждения объекта энергетики.