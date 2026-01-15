Размер шрифта
Названо число «тяжелых» пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

Минздрав: 4 человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Сыктывкаре 
Четыре человека, пострадавшие при взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Республики Коми.

В ведомстве уточнили, что всего травмы получили девять человек. Их доставили в больницы Сыктывкара и Эжвинского района. Один пострадавший отказался от госпитализации, получив медицинскую помощь на месте.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. По информации Telegram-канала SHOT, взрывное устройство сдетонировало в актовом зале. В тот момент в здании велись строительные работы.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что все пострадавшие — это слушатели центра, они являются сотрудниками системы ведомства.

После взрыва загорелась крыша здания. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 56 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. Из-за сильного задымления из здания были эвакуированы 200 человек. На данный момент пожар потушен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее появились кадры с места взрыва в здании МВД в Коми.
 
