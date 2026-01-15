Обвинил во всем жену: в Москве нашли мертвым экс-замглавы Минтруда

ТАСС: рядом с телом экс-замглавы Минтруда Скляра нашли оружие и заявление в МВД

В Москве нашли мертвым бывшего заместителя главы Минтруда РФ Алексея Скляра. По данным СМИ, причиной его смерти могло стать самоубийство. Рядом с телом Скляра обнаружили оружие и заявление в полицию с просьбой возбудить дело о доведении до суицида. Перед смертью экс-чиновник также разослал друзьям сообщение, в котором обвинил во всем свою супругу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бывшего заместителя главы Министерства труда РФ Алексея Скляра нашли мертвым в его доме в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Известия».

«По предварительной информации, он мог покончить с собой. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Как заявил источник,

перед смертью Скляр отправил всем сообщение, в котором во всем обвинил свою жену», — уточнило издание.

Информацию о том, что экс-замминистра мог совершить самоубийство, также приводит ТАСС. Источник агентства рассказал, что возле тела Скляра нашли оружие и заявление в ГУ МВД по Москве с просьбой провести проверку и возбудить дело по факту доведения до суицида . Документ датирован 14 января 2026 года.

Кроме этого, Life со ссылкой на SHOT писал, что перед смертью мужчина пожаловался на жену бывшей коллеге и заявил, что именно супруга виновата в его гибели.

«Он предупредил подругу, что когда она будет читать его сообщение, он будет уже мертв. Позже его тело нашли спасатели на пороге его частного дома в Москве», — отметил Telegram-канал.

Конфликты в семье

Алексей Скляр был назначен заместителем министра труда в 2018 году — в его обязанности входило курирование вопросов, касающиеся информационных систем и электронных сервисов. В 2022-м его освободил от должности премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Примерно в это же время экс-замминистра развелся с супругой и женился во второй раз на коллеге Алине Матвеевой, которая была на 17 лет младше него.

После ухода из правительства Скляр вместе с новой женой основал компанию, занимающейся разработкой программного обеспечения. Матвеева стала в новой фирме руководителем и единственным бенефициаром, сообщил Life со ссылкой на SHOT.

«Скляр ранее заявлял, что разрабатываемые [компанией] решения не имеют аналогов на рынке и ориентированы на создание уникальных цифровых продуктов. По итогам 2024 года выручка компании превысила 5 млн рублей», — говорилось в публикации.

Однако личная жизнь пары складывалась не так удачно. По данным Mash, бывший заместитель министра регулярно избивал свою молодую жену. Мужчину не останавливало даже то, что женщина была беременна.

«Пара часто ссорилась, бывший чиновник бил супругу, срывая на ней злость. <...> Месяц назад 33-летняя Алина родила ребенка, но Алексей продолжал бить ее», — уточнил Telegram-канал.

Как рассказал Mash, родственники забрали Матвееву в Нальчик, и сейчас она находится в Кабардино-Балкарии в доме семьи. При этом Скляр часто писал и звонил супруге, умоляя вернуться, но та наотрез отказалась. Вероятно, последствия конфликта могли стать причиной самоубийства, добавил Telegram-канал.

В то же время сама женщина опровергла эту информацию, назвав заявления о том, что Скляр якобы избивал ее, грязными слухами.

«У него были проблемы, но не связано с этим было», — сказала Матвеева в разговоре с «Известиями».