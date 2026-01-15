Украинские военкомы за деньги помогали уклонистам бежать в Румынию

На Украине сотрудники ТЦК за $8 тыс. вывозили уклонистов в Румынию

На Украине раскрыли схему, по которой сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию. Об этом сообщает государственное бюро расследований (ГБР) страны.

В результате расследования были задержаны несколько человек.

«Сотрудники ГБР совместно с СБУ и ВБ ГПСУ раскрыли и заблокировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию», — отмечается в публикации.

Организаторами данной схемы стали двое сержантов ТЦК Ивано-Франковской области. Они давали возможность украинцам призывного возраста беспрепятственно проезжать через блокпосты, давали инструкции «клиентам» на всех этапах, включая самостоятельное пересечение реки Прут.

По одному из эпизодов установлено, что за $8 тыс. работники ТЦК обещали лично доставить мужчину на границу. В сообщении отмечается, что всего с сентября 2025 года они успели вывезти в Румынию свыше 10 человек.

14 января новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в розыске у ТЦК находятся два миллиона украинцев, а еще 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть.

Он подчеркнул, что проблему ТЦК «нельзя игнорировать» и после комплексного аудита Минобороны Украины предложит «системное решение», чтобы «решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны».

Ранее Кирилл Буданов пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК.