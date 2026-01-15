В ДНР заочно осудили наемника ВСУ из Грузии

СК РФ: суд в ДНР заочно приговорил грузинского наемника ВСУ к 13 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал гражданина Грузии Ираклия Руруа виновным в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

По данным следствия, Руруа в период с 2023 по 2025 годы принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. Он выполнял соответствующие задачи в составе 28-й механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«За это он систематически получал материальное вознаграждение», — подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что своими действиями гражданин Грузии способствовал поддержанию вооруженного конфликта между РФ и Украиной.

На этом фоне суд заочно приговорил Руруа к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В данный момент фигурант находится в международном розыске.

Ранее в Швейцарии осудили воевавшего на стороне ВСУ наемника.