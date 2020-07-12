Папа Римский огорчен решением Турции сделать мечеть из собора Святой Софии

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Папа Римский Франциск признался, что огорчился, когда узнал, что из музея собора Святой Софии сделают мечеть. О своей позиции он сказал во время обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

«Я думаю о Стамбуле, думаю о Святой Софии и я очень огорчен» — цитирует папу Римского Reuters.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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