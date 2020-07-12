Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам синоптика, среда, 22 июля, может стать самым холодным днем на следующей неделе. По сравнению с выходными температура понизится на 10 градусов.

Так, дневная температура составит +16-21°C, а ночная — +9-14°C.

Кроме того, холодный фронт принесет с собой дождливую и облачную погоду.

Температура вновь начнет расти в пятницу, однако 30-градусная жара пока не будет возвращаться в столицу.

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