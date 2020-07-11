В Москве произошел пожар в строящемся здании. Об этом сообщает РЕН.

По данным очевидцев, возгорание возникло в строящемся доме на улице Зубовской. На месте происшествия виден густой дым.

Более подробной информации о случившимся пока не приводится.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве загорелся НИИ биохимии