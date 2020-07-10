В Совфеде считают, что решение по Святой Софии подорвет авторитет Анкары
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook заявил, что решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть может подорвать авторитет Анкары.
По словам Косачева, использование храма в качестве мечети вызовет негативную реакцию во всем христианском мире. Анкара будет выглядеть «нарушителем межрелигиозного баланса» и потеряет свои позиции в качестве важного регионального игрока.
Сенатор считает, что это решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана является внутриполитическим.
«Эрдоган набирает очки в стане сторонников исламизации Турции, выбивая также козыри из рук своих консервативных оппонентов», — отметил Косачев.
Он также предположил, что смена статуса собора может сыграть на руку правящим силам в досрочных парламентских выборах.
Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии
— Турецкие власти вернули собору Святой Софии статус мечети
— В РПЦ сравнили превращение Святой Софии в мечеть с пожаром в Нотр-Даме