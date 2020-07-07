«Ъ» опубликовал заявление в поддержку Сафронова

Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку Ивана Сафронова, который был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене. Текст был размещен в Telegram-канале.

Так, в заявлении говорится о том, что Сафронов являлся сотрудником издательского дома с 2007 года, где он занял место своего покойного отца, также бывшего сотрудника «Коммерсанта».

В СМИ подчеркнули, что сам бывший журналист является «частью души» «Ъ», а репутация его семьи — частью репутации издательского дома.

«Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным», — сказано в тексте заявления.

Кроме того, в издании настояли на «максимальной публичности и гласности» судебного процесса в отношении Сафронова и пообещали «следить за каждым действием следствия и каждым заседанием суда».

Сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова задержали в Москве во вторник, 7 июля.

Сафронов отвечал за выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации, а также курировал некоторые спецпрограммы. Свою должность он занимает около двух месяцев.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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