ФСБ в Крыму задержала главарей террористической организации
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Крыму провели задержание участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.
Так, всего были задержаны трое главарей организации, а также четыре ее активных участника.
Деятельность организации была пресечена совместными действиями ФСБ, МВД и Росгвардии.
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