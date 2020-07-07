ФСБ в Крыму задержала главарей террористической организации

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Крыму провели задержание участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Так, всего были задержаны трое главарей организации, а также четыре ее активных участника.

Деятельность организации была пресечена совместными действиями ФСБ, МВД и Росгвардии.

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