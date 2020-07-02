Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии

Монголия быстро отреагировала на вспышку бубонной чумы, приняв все необходимые меры, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольства России в Улан-Баторе.

«Меры были приняты сразу же местными властями. Они изолировали этих людей и их возможные контакты. Поэтому оснований для серьезных беспокойств нет», — сказали в посольстве.

Отмечается, что два случая были обнаружены в удаленном районе на западе страны. Доступ к поселениям перекрыт.

В посольстве добавили, что заражения могут считаться сезонными, потому что в Монголии есть очаги чумы.

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