По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
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Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Уточняется, что проверки идут по делу о получении взяток и создании преступного сообщества.
Предположительно, дело связано со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Данных о задержанных пока не имеется.
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