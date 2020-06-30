По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что проверки идут по делу о получении взяток и создании преступного сообщества.

Предположительно, дело связано со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Данных о задержанных пока не имеется.

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