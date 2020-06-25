Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 10 человек

В результате землетрясения в Мексике число жертв возросло до 10 граждан. Об этом сообщает Milenio.

Так, из-под завалов в штате Оахака спасателями были извлечены тела еще трех человек.

Двоих из скончавшихся нашли под завалами дома в Осолотепеке, а третий житель умер после схода оползня в Сола-де-Вега. Как уточняет СМИ, одной из жертв является 15-летний подросток.

23 июня на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4. Мексиканские сейсмологи также зарегистрировали более 440 повторных подземных толчков. Национальный центр предупреждения о цунами США объявил тревогу для западного побережья Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

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