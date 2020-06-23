Путин заявил, что принятые меры по коронавирусу спасли много жизней
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Президент России Владимир Путин заявил, что меры по коронавирусу, принятые в стране в связи с пандемией, позволили спасти много человеческих жизней. Об этом он сказал во время своего обращения к россиянам, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
Он отметил, что нерабочие дни в России были объявлены оправданно и своевременно, что также сохранило много жизней.
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