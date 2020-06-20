Бургомистр бельгийского Брюгге получил ножевое ранение в шею

На бургомистра города Брюгге, расположенного на северо-западе Бельгии, Дирка Де Фау было совершено нападение, в результате которого он получил ножевое ранение в шею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру провинции Западная Фландрия.

Отмечается, что нападавший уже задержан. По факту случившегося уже открыто расследование.

Информации о личности нападавшего и его мотивах не приводится.

По данным полиции Брюгге, раненого градоначальника доставили в больницу, где он затем был прооперирован. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.