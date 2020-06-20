В Подмосковье от коронавируса за сутки вылечилось вдвое больше числа заболевших

В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечились больше тысячи человек, что в два раза больше новых заражений, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что всего в Подмосковье от коронавируса выздоровели 22 тысячи, заразились 53 тысячи, погибли 778 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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