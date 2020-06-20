В Марокко число новых случаев коронавируса возросло в семь раз

Число новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа в Марокко увеличилось в семь раз — до 539. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Днем ранее власти страны обнаружили 77 инфицированных коронавирусом. Текущий прирост стал рекордным с начала пандемии в Марокко.

Новых смертей в результате заражения инфекцией не зафиксировано. Текущее количество погибших составляет 213 человек.

Всего, по последним данным, в Марокко зарегистрированы 9613 случаев COVID-19, выздоровели 8117 человек.

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