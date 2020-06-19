Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 16 млн

В России с начала пандемии проведено более 16,3 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Проведено 16 321 964 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 года находилось 1 667 475 человек. Сегодня под контролем остаются 310 456 человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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