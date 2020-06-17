Попова рассказала, когда будет достигнуто минимальное число заболевших COVID

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова, что России понадобится еще месяц, чтобы достичь минимального числа заболевших коронавирусом. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что Россия стремится к тому, чтобы число заболевших было равно нулю.

В России выявлено 553 тысячи заражений коронавирусом, скончались 7478 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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