Попова рассказала, когда будет достигнуто минимальное число заболевших COVID
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, что России понадобится еще месяц, чтобы достичь минимального числа заболевших коронавирусом. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».
«Я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», — сказала Попова.
Она подчеркнула, что Россия стремится к тому, чтобы число заболевших было равно нулю.
В России выявлено 553 тысячи заражений коронавирусом, скончались 7478 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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