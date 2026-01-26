В Гидрометцентре назвали возможную продолжительность начавшегося в Москве снегопада

Гидрометцентр: начавшийся в Москве снегопад может продлиться свыше двух суток

В Москве и Подмосковье начался снегопад, который может продлиться более двух суток. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре РФ.

Сейчас слабые осадки наблюдаются в районе Волоколамска, Клина, Дмитрова и аэропортов Шереметьево и Внуково. Собеседник агентства отметил, что наиболее интенсивный снегопад ожидается с 03:00 до 09:00 мск, когда может выпасть до 10 см снега. В общей сложности до утра 26 мая прирост выпавшего в столице снега может составить 13 см. Аналогичный снегопад ожидается в течение дня 27 января.

26 января МЧС предупредило жителей Москвы о сильном снеге, гололедице и заносах. Ожидается ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, появление пробок, увеличение числа ДТП, а также обрушение крыш зданий и сооружений, увеличение количества случаев травматизма населения.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что потепление в московском регионе на неделе с 26 января будет непродолжительным. Он подчеркнул, что морозная погода будет периодически возвращаться в столичный регион и в начале февраля.

Ранее сообщалось, что в Москве в начале недели выпадет половина нормы осадков.