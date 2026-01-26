Размер шрифта
В Финляндии призвали признать новые регионы частью России

Финский политик Мема призвал признать Донбасс и Новороссию частью РФ
Евгений Биятов/РИА Новости

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X заявил о необходимости признать новые регионы российскими.

По словам политика, он скептически относится к тому, что мирные переговоры в Абу-Даби пройдут успешно. Мема не верит в готовность Киева к миру.

«Вопрос Донбасса должен быть решен, русскоязычное население в этих районах достаточно пострадало. Мы должны признать новые российские территории частью России. Иначе русскоязычное население, проживающее там, не сможет быть защищено», — говорится в публикации.

Финский политик отметил, что международное сообщество применило аналогичный подход к Косово. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому же следует быть более реалистичным, если он действительно хочет мира.

26 января в Кремле сообщили, что продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно». Он подчеркнул: Москва не будет публично обсуждать темы переговоров, но рассказал о том, что для России имеет принципиальное значение.

Ранее в США заявили о решении сразу нескольких вопросов на переговорах по Украине.
 
