Писториус заявил о невозможности передачи Украине новых систем Patriot

Писториус: Германия сейчас не может предоставить Украине новые системы Patriot

В настоящее время ФРГ не может поставить на Украину дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Берлин уже передал Киеву более трети собственных систем Patriot, и сейчас не может продолжить поставки, поскольку сам нуждается в пополнении своего арсенала.

По словам Писториуса, в сравнении с союзниками ФРГ внесла непропорционально большой вклад для поддержки Украины средствами ПВО. Министр подчеркнул, что Германия является единственной страной, которая поставляет Киеву системы Iris-T, и указал, что их не хватает.

23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп согласился передать Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

До этого главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил во время заседания Совета Украина — НАТО, что на Украине наблюдается дефицит средств ПВО, из-за чего страна в данный момент не способна защитить свои объекты критической инфраструктуры. Сырский также представил участникам заседания перечень вооружений, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины.

Ранее Зеленский заявил о получении «серьезного пакета» ракет к системам ПВО.