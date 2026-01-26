Дуров высказался о WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров вновь выступил с резкой критикой в адрес WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), заявив о его небезопасности и уязвимости для атак. Об этом он написал в соцсети Х.

«Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp реализовал свое «шифрование», мы обнаружили множество векторов атаки, — написал Дуров в своем аккаунте.

Примечательно, что, как ранее сообщало Bloomberg, группа истцов подала иск против Meta (признана в России экстремистской и запрещена), обвинив компанию в мошенничестве из-за предполагаемого доступа к личным перепискам пользователей WhatsApp.

В ноябре прошлого года Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp на территории России, если компания не выполнит требования российского законодательства об удалении запрещенного контента.

Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

До этого Дуров обвинил WhatsApp в закупке комментариев с критикой Telegram в Telegram-каналах.

