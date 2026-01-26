«Очень вовремя»: фигурист Гуменник о подготовке к Олимпиаде

Фигурист Гуменник: я вполне ответственный и знаю, что меня ждет на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник в видео Первого канала поделился подробностями о своей подготовке к зимним Олимпийским играм — 2026.

«Очень вовремя Олимпиада. Не хочется ее ни приблизить, ни отдалить. Да, предвкушаю момент, и готовлюсь к нему, и жду – в общем, все вкупе. Рациональные, умные тренеры меня окружают, они знают, что я и сам вполне ответственный и знаю, что меня ждет, и сам целеустремленно могу тренироваться», — подчеркнул он.

Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

В декабре 2025 года фигурист выиграл чемпионат России. В произвольной программе Гуменник исполняет пять четверных прыжков.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Гуменник заявил о недосягаемости Ильи Малинина из США.