Молодая мать рассказала, что увидела во время остановки сердца после родов

Жительница Британии пережила остановку сердца после сложных родов второго ребенка. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина по имени Ханна должна была родить ребенка в срок. Еще до рождения у него диагностировали кишечную непроходимость, поэтому после появления на свет его должны были сразу направить на операцию. Также у него была внутренняя задержка роста.

Спустя непродолжительное время после родов Ханна заметила сгустки крови и обратилась к врачам. Те после УЗИ заверили ее, что все будет хорошо.

Позже у нее снова началось кровотечение, женщине стало плохо. К этому моменту в палате находились 20 человек.

«В моей комнате царил хаос. Я услышала, как мой врач сказал, что нужно подготовить операционную», – рассказала пациентка.

По ее словам, после этого ее сердце остановилось. Она будто поднялась к потолку помещения и увидела всех, кто пытался ее реанимировать. Затем она заметила белый свет и ее «отбросило в никуда».

«Это было невероятно спокойно, я чувствовала всепоглощающее умиротворение, но с оттенком грусти, потому что знала, что больше никогда не увижу своих детей», – сообщила она.

Спустя минуту «божественная сила» отбросила ее назад. Ханна пришла в себя, после чего ее вырвало.

Позже ей сделали несколько переливаний крови и спасли.

