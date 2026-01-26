Размер шрифта
Общество

Молодая мать рассказала, что увидела во время остановки сердца после родов

В Британии женщина пережила остановку сердца после родов


Жительница Британии пережила остановку сердца после сложных родов второго ребенка. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина по имени Ханна должна была родить ребенка в срок. Еще до рождения у него диагностировали кишечную непроходимость, поэтому после появления на свет его должны были сразу направить на операцию. Также у него была внутренняя задержка роста.

Спустя непродолжительное время после родов Ханна заметила сгустки крови и обратилась к врачам. Те после УЗИ заверили ее, что все будет хорошо.

Позже у нее снова началось кровотечение, женщине стало плохо. К этому моменту в палате находились 20 человек.

«В моей комнате царил хаос. Я услышала, как мой врач сказал, что нужно подготовить операционную», – рассказала пациентка.

По ее словам, после этого ее сердце остановилось. Она будто поднялась к потолку помещения и увидела всех, кто пытался ее реанимировать. Затем она заметила белый свет и ее «отбросило в никуда».

«Это было невероятно спокойно, я чувствовала всепоглощающее умиротворение, но с оттенком грусти, потому что знала, что больше никогда не увижу своих детей», – сообщила она.

Спустя минуту «божественная сила» отбросила ее назад. Ханна пришла в себя, после чего ее вырвало.

Позже ей сделали несколько переливаний крови и спасли.

Ранее новорожденный мальчик не выжил, потому что врачи не стали будить его мать.
 
