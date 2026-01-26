Бывший игрок сборной России оценил шансы «Карабаха» обыграть «Ливерпуль»

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах азербайджанского «Карабаха» в последнем туре общего раунда Лиги чемпионов на выход в плей-офф.

«Скажем так, я был футболистом и прекрасно понимаю ребят. Конечно они хотят пройти и выиграть, но понятно, что последний тур с «Ливерпулем»… Не знаю, что должно произойти, чтобы «Карабах» там взял очки. Тем более играют в Ливерпуле на его легендарном стадионе – это сложно. Но будем надеяться, что «Карабаху» будет сопутствовать удача, он все равно преподнес в Лиге чемпионов большой сюрприз, такого, однозначно, никто не ожидал от этой команды», — считает Деменко.

«Карабах» в данный момент занимает после семи туров 18-е место из 36 команд, набрав десять баллов и на два очка опережая лучшие команды, находящиеся за пределами зоны плей-офф. В последнем туре «Карабах» играет на выезде в Англии против «Ливерпуля», при этом азербайджанская команда имеет хорошие шансы пробиться в плей-офф даже в случае поражения.

