Политика

В МИД России предупредили о риске расширения конфликта на Украине

Дипломат Гребенщиков: ситуация на украинском направлении деградирует
Максим Блинов/РИА Новости

Ситуация на украинском направлении сохраняет тенденцию к деградации. Об этом сообщил замглавы департамента внешнеполитического планирования МИД России Всеволод Гребенщиков в статье для журнала «Международная жизнь».

Дипломат уточнил, что стратегия Киева строится на обеспечении долгосрочной военной и финансовой поддержки Запада, а также усилении западного давления на Россию. При этом идеальным вариантом для украинских властей стало бы прямое военное столкновение европейцев с Москвой.

«В целом ситуация на украинском направлении сохраняет тенденцию к дальнейшей деградации с рисками вовлечения в конфликт стран НАТО и расширения его географии», — подчеркнул Гребенщиков.

9 января подполковник американской армии в отставке Дэниэл Дэвис высказал мнение, что идеи об отправке западных войск на Украину и об эскалации конфликта с Россией губительны для Европы и США, у которых нет для этого ресурсов.

По его словам, какими бы хорошими ни считались войска Запада, в том числе США, они даже близко не находятся в положении, когда можно было бы «с конфликтом наступить на Россию». Эксперт напомнил, что промышленный потенциал Запада составляет примерно треть от того, что есть у России.

Ранее в Германии назвали сроки прямого столкновения России и НАТО.
 
