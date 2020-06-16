Минздрав допустил снятие всех ограничений по коронавирусу в следующем году

Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил, что полностью отказаться от ограничений из-за коронавируса в России можно будет в феврале 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, к этому времени должна появиться «фармацевтически управляемая ситуация».

«Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль», — отметил он в программе «Док-ток» на Первом канале.

Мурашко также отметил, что наличие «популяционного иммунитета», гарантирует, что цепочка вируса прервется, если будет «35-50-60%» переболевших коронавирусом.

В России выявлено 545 458 заражений коронавирусом, вылечились 294 306 человек, умерли 7 284 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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