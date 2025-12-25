Россиян предупредили о рисках развития синдрома «офисного колена»

«Офисное колено» — разговорное название боли или дискомфорта в коленном суставе, которая связана с длительной сидячей работой, частыми переходами «сидеть-вставать», неправильной позой или уже имеющимися проблемами сустава, рассказал «Газете.Ru» врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Зейнутдин Фарманов.

«Это не единое заболевание, а совокупность симптомов — чаще всего боли, скованности после сидения и усиления боли при подъеме или спуске по лестнице. К развитию таких симптомов может привести избыточное давление поднадколенникового (пателло-феморального) отдела при длительном сгибании колена (например, когда мы долго сидим), остеоартроз, слабость или дисбаланс мышц, — что ведет к неправильной биомеханике и повышенной нагрузке на коленную чашечку и сустав», — отметил врач.

Основа лечения — обучение пациента, регулярные целевые упражнения и коррекция нагрузок. Лекарства и другие вмешательства — вспомогательные, при необходимости.

«Делайте короткие перерывы каждые 30–60 минут: встаньте, пройдитесь 1–2 минуты, выполните легкую разминку ног. Следите за положением коленей: они не должны быть сильно «подогнуты» или «подвешены» — ступни должны стоять на полу, угол в коленном суставе около 90°. Используйте стул с нормальной высотой и опорой для поясницы, при необходимости подложите под колени валик (только временно), — но лучше работать над активностью и мышечным балансом, чем полагаться на подкладки постоянно», — посоветовал врач.

Также важно включить в распорядок дня 10–20 минут целевых упражнений для квадрицепса и ягодиц.

«Состояние большинства пациентов улучшается при правильной программе упражнений и коррекции нагрузки в течение 6–12 недель. Дальнейшее улучшение возможно при поддерживающей программе и изменении образа жизни. При выраженных дегенеративных изменениях может потребоваться более сложная терапия — от инъекций до операции, но это уже исключение, а не правило», — заключил доктор.

Ранее врач назвал ключевые моменты при выборе матраса.