Утечка топлива в реку произошла после пожара в парке 850-летия Москвы

Спасатели установили боновые заграждения на месте утечки дизельного топлива после тушения пожара в коллекторах в Чакинской пойме парка 850-летия Москвы, предает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На улице Капотня, на территории парка произошло возгорание нефтепродуктов в двух коллекторах, принадлежащих «Мосводостоку», — сказал собеседник агенства.

По его словам, после этого из коллекторов, куда собрали топливо, произошел его разлив в Москву-реку.

Позже спасатели установили заграждения, чтобы помешать дальнейшему расползанию нефтепродуктов по реке.

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