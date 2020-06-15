Утечка топлива в реку произошла после пожара в парке 850-летия Москвы
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Спасатели установили боновые заграждения на месте утечки дизельного топлива после тушения пожара в коллекторах в Чакинской пойме парка 850-летия Москвы, предает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На улице Капотня, на территории парка произошло возгорание нефтепродуктов в двух коллекторах, принадлежащих «Мосводостоку», — сказал собеседник агенства.
По его словам, после этого из коллекторов, куда собрали топливо, произошел его разлив в Москву-реку.
Позже спасатели установили заграждения, чтобы помешать дальнейшему расползанию нефтепродуктов по реке.
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