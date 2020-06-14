В Таджикистане число случаев COVID-19 превысило пять тысяч

В Таджикистане за сутки число заражений увеличилось на 64, достигнув 5035, пишет минздрав страны.

Сообщается, что всего в стране от коронавируса вылечились 3409, скончались 50 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Саудовской Аравии впервые выявили больше четырех тысяч случаев COVID за сутки