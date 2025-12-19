Франция потеряла более половины экспорта в Россию после санкций Евросоюза

Санкции Европейского союза против России лишили Францию более половины ее экспорта на российский рынок. Это подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.

Так, по итогам десяти месяцев этого года Париж экспортировал Москве товаров и услуг на €3,3 млрд против €7,3 млрд в 2021 году. Таким образом, Франция после введения санкций в отношении России потеряла 55% своего экспорта.

8 декабря газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Франция отказалась изымать замороженные в частных банках республики активы России для предоставления их на кредит для Украины. Французский чиновник заявил FT, что кредитные организации страны не желают участвовать в дискуссиях» относительно возможности передачи активов РФ Киеву.

В настоящее время на счетах в частных банках Франции хранится около €18 млрд активов России, это второй показатель по Европе. В Бельгии, которая является лидером по хранению российских активов, около €7 млрд находятся на счетах в коммерческих кредитных организациях.

Ранее семь стран ЕС написали письмо фон дер Ляйен и Коште по поводу активов России.