На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Politico узнало о расколе в Евросоюзе из-за России

Politico: провал плана ЕК по активам РФ обнажил углубляющийся раскол в Евросоюзе
true
true
true
close
Global Look Press

План использования замороженных активов России для предоставления кредитов Украине потерпел крах, разногласия внутри Евросоюза по этому вопросу продемонстрировали углубляющийся раскол в сообществе. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что во время саммита в кулуарах премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от других европейских лидеров неограниченных финансовых гарантий по пакету помощи в €210 млрд для Украины за счетов активов РФ — на случай судебных разбирательств. Эту идею отвергли, поскольку в ЕС испугались неограниченной финансовой ответственности, говорится в статье.

По данным издания, на саммите среди лидеров стран-членов ЕС был распространен двухстраничный юридический документ, в котором рассматривались опасения Бельгии по вопросу изъятия российских активов. Он вызвал вопросы среди многих европейских политиков, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Люксембурга Люка Фридена.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Ранее в ЕС пригрозили последствиями странам, отказавшимся финансировать Украину.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами