Politico узнало о расколе в Евросоюзе из-за России

План использования замороженных активов России для предоставления кредитов Украине потерпел крах, разногласия внутри Евросоюза по этому вопросу продемонстрировали углубляющийся раскол в сообществе. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что во время саммита в кулуарах премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от других европейских лидеров неограниченных финансовых гарантий по пакету помощи в €210 млрд для Украины за счетов активов РФ — на случай судебных разбирательств. Эту идею отвергли, поскольку в ЕС испугались неограниченной финансовой ответственности, говорится в статье.

По данным издания, на саммите среди лидеров стран-членов ЕС был распространен двухстраничный юридический документ, в котором рассматривались опасения Бельгии по вопросу изъятия российских активов. Он вызвал вопросы среди многих европейских политиков, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Люксембурга Люка Фридена.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Ранее в ЕС пригрозили последствиями странам, отказавшимся финансировать Украину.