Стало известно, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под контроль за неделю

Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, подразделения группировки российских войск «Запад» выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Новоплатоновки в Харьковской области. Военнослужащие группировки «Восток», в свою очередь, взяли под контроль Варваровку в Запорожской области, а также Герасимовку и Песчаное в Днепропетровской области.

17 декабря президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны страны. В ходе встречи он рассказал, что военные ВС РФ с начала текущего года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. В том числе речь идет о крупных городах, которые солдаты ВСУ превратили в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями.

18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в 2025 году под контроль российских войск перешло свыше 6,3 тыс. квадратных километров территории в зоне боевых действий. При этом с начала специальной военной операции армия РФ взяла под контроль территории, общая площадь которых составляет около 94 тыс. квадратных километров.

Ранее российские бойцы сорвали попытки ВСУ подойти к Купянску в Харьковской области.

