Минобороны сообщило о перехвате управляемых бомб, ракет и 1689 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили более 1,6 тыс. украинских дронов и ракеты HIMARS
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны за неделю сбили девять управляемых авиационных бомб и оперативно-тактическую ракета «Гром-2». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, российские силы уничтожили также 20 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1 689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами в результате ночного удара. Украинские установки были размещены на разрушенной ферме в восточном пригороде Сум в селе Токари.

До этого координатор николаевского подполья рассказал, что российские военнослужащие ударили баллистической ракетой «Искандер» по зданию Службы безопасности Украины в Кривом Роге Днепропетровской области. По словам подпольщика, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте прилета работали семь машин скорой помощи, отметил Лебедев.

Ранее ВСУ пытались использовать редкую турецкую бронемашину Cobra.

