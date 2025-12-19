В Орле восстановили отопление и водоснабжение после удара ВСУ

В Орле восстановили отопление и водоснабжение после удара Вооруженных сил Украины по объекту коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе эфира на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Нам пришлось на утро сегодняшнего дня отключить отопление в Советском районе и горячее водоснабжение. Но сейчас все ремонтные работы уже завершены. Идет пуск тепла в трубопровод», — сказал он.

Глава Орловской области подчеркнул, что все восстановят в ближайшее время.

До этого Клычков сообщал, что из-за ограничений подачи отопления и горячей воды приостановили занятия в образовательных организациях и детских садах Советского района города. Он уточнил, что для детей, чьи родители не могут оставить их дома, в детских садах собрали дежурные группы с автономными источниками обогрева. При этом обучение в школах района перевели на дистанционный формат.

Утром 19 декабря Андрей Клычков сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Орле из-за атаки украинских беспилотников. Он предупредил, что аварийные бригады ведут ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения в Советском районе столицы региона.

Ранее в Таганроге в результате атаки беспилотников оказались повреждены четыре частных дома.