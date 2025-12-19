На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов

Орбан: ЕС не конфисковал активы России из-за опасений ответной заморозки
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Евросоюз отказался от идеи конфискации замороженных российских активов, так как опасается, что РФ может в ответ изъять частные активы ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита в Брюсселе, пишет РИА Новости.

По словам политика, выяснилось, что у частных компаний стран — членов ЕС в России заморожено больше активов, чем у РФ в Евросоюзе.

«Поэтому, если россияне ответят, забрав эти активы, то, в целом, Европа не выиграет, а проиграет», — сказал Орбан.

Он добавил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась «нежизнеспособной» и была отложена.

Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Как ожидается, эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Украина будет возвращать их только после завершения конфликта с Россией и при условии, если Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Киева.

Ранее Медведев заявил о начале масштабного передела влияния в Европе.

