IBU отказались рассматривать иск о недопуске россиян в CAS

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался ускоренно рассматривать иск Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил руководитель пресс‑службы СБР Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

«IBU отказались рассматривать наш иск в CAS в ускоренном порядке. СБР направил запрос в IBU по поводу допуска юношей и юниоров — прислушается ли в IBU к рекомендации исполкома МОК. Пока ответа нет», — написал Аверьянов.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса, а сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее тренер сборной России заявил, что российские спортсмены еще далеки до полноценного возвращения на международную арену.