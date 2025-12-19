СМИ рассказали об «орбитальных боях» спутников США и Китая

На фоне растущей конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем наблюдается усиление напряженности в космосе. Об этом заявила американская газета The Washington Post.

Издание отмечает, что орбитальные маневры держав сейчас принято называть «маневренными боями». Военные аналитики поясняют, что большинство «боев» космосе представляют собой шпионаж.

Они уточняют, что спутники зачастую делают фотографии друг друга для того, чтобы с точностью определить, какие конструкции и оборудование установлены на них. Многие из устройств, которые присутствуют на космических аппаратах, способны глушить сигналы друг друга.

«На фоне технологического противостояния между США и КНР перенапряжение переместилось в космическую сферу, где орбитальные маневры спутников приобрели такую частоту, что стали напоминать сценарии из «Звездных войн», — пишет WP.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы опережают Россию и Китай в космической гонке. По его словам, Космические силы Пентагона делают в космосе «невероятные вещи». О чем идет речь, он не уточнил.

