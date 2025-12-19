На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали об «орбитальных боях» спутников США и Китая

WP: военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
true
true
true
close
United Launch Alliance

На фоне растущей конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем наблюдается усиление напряженности в космосе. Об этом заявила американская газета The Washington Post.

Издание отмечает, что орбитальные маневры держав сейчас принято называть «маневренными боями». Военные аналитики поясняют, что большинство «боев» космосе представляют собой шпионаж.

Они уточняют, что спутники зачастую делают фотографии друг друга для того, чтобы с точностью определить, какие конструкции и оборудование установлены на них. Многие из устройств, которые присутствуют на космических аппаратах, способны глушить сигналы друг друга.

«На фоне технологического противостояния между США и КНР перенапряжение переместилось в космическую сферу, где орбитальные маневры спутников приобрели такую частоту, что стали напоминать сценарии из «Звездных войн», — пишет WP.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы опережают Россию и Китай в космической гонке. По его словам, Космические силы Пентагона делают в космосе «невероятные вещи». О чем идет речь, он не уточнил.

Ранее Маск рассказал, сколько спутников находится на орбите Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами