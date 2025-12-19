В Батайске объявили 19 декабря днем траура после атаки БПЛА

Власти Батайска Ростовской области объявили 19 декабря днем траура после атаки беспилотников в ночь на 18 декабря, в результате которой погибли и пострадали люди. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Валентин Кукин.

Он уточнил, что в связи с этим в Батайске приспускаются государственные флаги, а учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные и праздничные мероприятия. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибших, а семьям пострадавших пообещал оказание помощи со стороны городской администрации.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в ночь на 18 декабря атакам БПЛА ВСУ подверглись Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, а трое получили ранения. В западной части Ростова были повреждены два корпуса многоэтажной новостройки, пострадавших там нет.

В Батайске в результате атаки получили ранения семь человек: четверым была оказана помощь на месте, троих госпитализировали, одного из пострадавших спасти не удалось.

Ранее глава Ростовской области пообещал помочь всем пострадавшим при атаке БПЛА.