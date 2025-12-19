На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили провал Евросоюза по российским активам

Депутат Журова: провал ЕС по активам России связан с лицемерием Европы
true
true
true
close
Global Look Press

Провал ЕС по вопросу финансирования Украины за счет замороженных российских активов связан со здравыми политическими силами в Европе, которые не дают принять соответствующее решение, а также с лицемерием сторонников изъятия замороженных средств. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

«Вопрос в том, что вы же сами же везде говорите про частную собственность, про ее защиту, про законы и права и вдруг попираете полностью все эти принципы, на которых сами же настаиваете», — отметила депутат лицемерный подход политиков ЕС.

Кроме того, напомнила Журова, в Европе есть здравые политические силы, которые постоянно «будоражат» тему изъятия российских активов, не давая сторонникам такого решения никаких возможностей.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, по словам депутата, является одним из таких здравых политиков, которые последовательно выступает против экспроприации замороженных российских средств.

Как указала Журова, обычные граждане стран Евросоюза едва ли поддерживают выдачу Киеву €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС, поскольку это негативно скажется на благосостоянии европейцев.

«Люди говорят: «Подождите, я отказываю себе в чем-то, у меня есть проблемы в бизнесе, еще что-то, я теряю деньги, а Украина при этом получает их». Для многих большие вопросы возникают. Поэтому там блокировка таких решений происходит», — подчеркнула парламентарий.

Лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идею использовать замороженные российские активы в Брюсселе не поддержали.

Ранее канцлер Германии уточнил сроки получения Украиной средств ЕС.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами