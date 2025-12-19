В Госдуме объяснили провал Евросоюза по российским активам

Провал ЕС по вопросу финансирования Украины за счет замороженных российских активов связан со здравыми политическими силами в Европе, которые не дают принять соответствующее решение, а также с лицемерием сторонников изъятия замороженных средств. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

«Вопрос в том, что вы же сами же везде говорите про частную собственность, про ее защиту, про законы и права и вдруг попираете полностью все эти принципы, на которых сами же настаиваете», — отметила депутат лицемерный подход политиков ЕС.

Кроме того, напомнила Журова, в Европе есть здравые политические силы, которые постоянно «будоражат» тему изъятия российских активов, не давая сторонникам такого решения никаких возможностей.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, по словам депутата, является одним из таких здравых политиков, которые последовательно выступает против экспроприации замороженных российских средств.

Как указала Журова, обычные граждане стран Евросоюза едва ли поддерживают выдачу Киеву €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС, поскольку это негативно скажется на благосостоянии европейцев.

«Люди говорят: «Подождите, я отказываю себе в чем-то, у меня есть проблемы в бизнесе, еще что-то, я теряю деньги, а Украина при этом получает их». Для многих большие вопросы возникают. Поэтому там блокировка таких решений происходит», — подчеркнула парламентарий.

Лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идею использовать замороженные российские активы в Брюсселе не поддержали.

