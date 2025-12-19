На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число вопросов, поступивших на прямую линию с Путиным

На прямую линию с Путиным пришло уже более 2,5 млн вопросов
«Газета.Ru»

Количество вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным за час до эфира уже превысило показатели прошлого года, составив по данным на 11:30 по московскому времени, более 2,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На 11:30 в адрес программы поступило 2 637 334 обращения», — сказано в сообщении.

До эфира остается меньше получаса. По данным Кремля, зал Гостиного двора постепенно заполняется.

Журналисты собрались перед входом в Гостиный двор еще с раннего утра. Даже за 15 минут до начала регистрации на входе уже выстраивались длинные очереди. Журналистов с аппаратурой начали пропускать заранее, чтобы подготовиться к мероприятию. Некоторые работники СМИ заняли очередь в 8 часов утра.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся в 12:00 мск. Президент РФ готовился к мероприятию несколько дней, работая до глубокой ночи, как рассказал его официальный представитель Дмитрий Песков.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря. Всего было получено более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, занимался GigaChat.

Ранее на прямую линию с Путиным пытались пронести квашеную капусту.

