Наставника «Краснодара» признали лучшим тренером месяца в РПЛ

Мусаева второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Наставника футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Мусаев одержал победу в голосовании болельщиков, а также был выбран двумя из пяти экспертов лиги и двумя из пяти экспертов официального телевещателя.

Под руководством Мусаева «Краснодар» в ноябре и декабре провел пять матчей, в которых одержал три победы и дважды сыграл вничью.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее стало известно о возможном переходе игрока «Краснодара» в «Интер».

Футбол. Чемпионат России
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
