США приостановили розыгрыш грин-карт

Власти США на время приостановили программу «розыгрыша грин-карт» из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в социальной сети X.

Ноэм написала, что по указанию президента США Дональда Трампа немедленно приказывает службе гражданства и иммиграции страны (USCIS) приостановить программы DV1.

По словам министра, соответствующая мера была принята для обеспечения того, чтобы американским гражданам «больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы».

Ноэм уточнила, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете Клаудио Невис Валенти прибыл в Соединенные Штаты по этой программе в 2017 году, получив грин-карту.

Стрельба в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) произошла 13 декабря. В ходе атаки два человека не выжили, а девять получили ранения. После совершения преступления злоумышленник скрылся и находился в розыске, но его задержали. Спустя несколько дней подозреваемого освободили из-под стражи.

19 декабря стало известно, что мужчину нашли без признаков жизни.

Ранее Трамп выразил негодование в связи с нехваткой камер в университете во время стрельбы.